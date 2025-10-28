Amenaza a su ex pareja por negarse a regresar con él en Monterrey

La víctima, de 19 años de edad, les manifestó que se encontraba vendiendo pan con café y en eso llegó su ex pareja amenazándola con un arma blanca

Tras presuntamente amenazar con un arma blanca a su ex pareja, un hombre originario de Colombia fue detenido por oficiales de la Policía de Monterrey, en la colonia Industrial.

Carlos Andrés C., de 30 años de edad, fue capturado a las 09:10 horas en Luis Mora y Miguel Nieto.

Elementos de la Policía de Monterrey realizaban un recorrido de prevención y vigilancia, cuando observaron a una mujer que les hace señas con ambas manos pidiéndoles ayuda.

Ante esto ella le pide que se retirara que ya no quería volver a verlo, ya quien tenían dos meses de haber terminado, por lo que el masculino la jalonea y amenazándola con arma blanca, diciéndole que si ella no era para él, no sería para nadie.

Posteriormente el presunto al ver la presencia de las autoridades intenta emprender la huida, pero es capturado por los uniformados, tras el señalamiento de la femenina.

El hombre fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición del Ministerio Público.