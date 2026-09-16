Ambiente mexicano llena la Macroplaza durante el Grito

Desde chicos y grandes comenzaron a llegar desde temprana hora para disfrutar del increíble repertorio musical del norteñazo

Entre banderas, cornetas, gritos, baile y mucho baile, la Macroplaza desbordó ambiente mexicano.

Teniendo visitantes de otros estados como Jaquelin de Nayarit.

“Vinimos a ver cómo se festeja acá feliz es muy contenta qué te parece el ambiente la música súper nada más que no toque bailan súper diferente a nosotros es como más cumbia otro más como”

Asistentes innovan con su vestimenta

Algunos con vestimenta acorde a la ocasión y otros quienes decidieron innovar.

“Salir de la zona de confort esto pues es anime de verdad un personaje pues de Japón, entonces pues dije qué bueno mezclar Japón con México”

Música y baile llenan la Macroplaza

Desde chicos y grandes comenzaron a llegar desde temprana hora para disfrutar del increíble repertorio musical del norteñazo, volver a la cumbia y el gran cierre de palomazo norteño.

La vibra bailadora y de festejo se contagiaba hasta los más pequeños, quienes sacaban sus mejores pasos.

Y otros más que decidieron era momento de buscar bailador.

“Por esta tarde, claro hasta que nos quedemos afónicos que se van a pasar muy bien muy divertidas, a ver si nos sacan a bailar a ver qué sale andan en busca de ahí para que lo saque a bailar pues sí, lamentablemente solteras”

Lo importante fue la convivencia en familia, disfrutar y conmemorar nuestras tradiciones y festejar al país, con un grito de éxito, Viva México.