Amarran y asaltan a mujer en su vivienda en Monterrey

Dos sujetos ingresaron por la fuerza a una vivienda en Colinas de San Jerónimo para sustraer equipos informáticos y efectivo.

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Una mujer fue asaltada al interior de su domicilio por dos hombres que irrumpieron y la amarraron para apoderarse de una caja fuerte y diversas pertenencias, en Monterrey.

El violento robo se reportó a las 2:20 de la tarde del sábado en la colonia Colinas de San Jerónimo, sobre el bulevar Puerta del Sol.

Fue con un cable de teléfono que los delincuentes ataron a la víctima y posteriormente la inmovilizaron cubriéndola con una colcha.

Habrían ingresado tras llamar a la puerta y entrar por la fuerza.

De acuerdo con las investigaciones iniciales, lograron robar múltiples computadoras portátiles y teléfonos celulares.

La caja de seguridad que también sustrajeron tenía dinero en efectivo; sin embargo, el monto no trascendió.

El asalto provocó un despliegue de policías municipales, así como de la Agencia Estatal de Investigaciones para efectuar las indagatorias.

Más allá de algunos golpes, la mujer no presentó heridas de consideración.