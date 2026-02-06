Amarran a hombre desnudo a poste en zona de Mesón Estrella

Un guardia de seguridad fue sorprendido por cuatro hombres con acento centroamericano que lo acusaron de ser captado robando, pero él niega los hechos

Un hombre amarrado a un poste en la zona de Colegio Civil provocó la movilización de las autoridades municipales y estatales.

El hombre, identificado como José Mario, de 54 años de edad, fue encontrado por los comerciantes amarrado con cinta a un poste en el cruce de las calles Espinosa y Colegio Civil.

Al percatarse de la presencia del hombre, los comerciantes que iban llegando a laborar dieron aviso a las autoridades y al sitio arribaron elementos de la Policía de Monterrey para comenzar con las investigaciones.

Aunque en un principio trascendió que se trataba de un ladrón y por eso había sido amarrado, tras ser liberado, el hombre explicó lo ocurrido.

La víctima, que trabaja como guardia de seguridad en una casa de empeño cercana a la zona, se dirigía esta mañana a su trabajo cuando fue sorprendido por varios hombres que lo sujetaron y comenzaron a golpearlo.

El hombre señaló que sus agresores tenían acento centroamericano y, tras someterlo a golpes por varios minutos, lo llevaron a una bodega ubicada en el Mesón Estrella y le colocaron una bolsa de plástico en la cabeza.

Presuntamente, los hombres le mencionaron que tenían un video en donde fue captado robando, cosa que José Mario niega.

Posteriormente, fue llevado hasta el lugar en donde fue localizado y, sin importar que ya había movimiento de personas en la zona, lo colocaron frente al poste desnudo y lo encintaron; además, le colocaron droga en ambos calcetines y se dieron a la fuga.

Tras ser liberado, al sitio arribaron elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones para comenzar con las pesquisas en torno al caso.