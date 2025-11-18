Amanecen calles del Centro saturadas de basura tras el Buen Fin

El corredor comercial Morelos luce saturado de desechos que quedaron dispersos sobre banquetas, esquinas y entradas a comercios.

El primer cuadro de la ciudad amaneció este lunes con visibles acumulaciones de basura tras el fin de semana de intensa actividad comercial por el Buen Fin.

Los botes de basura llenos a su máxima capacidad, mientras que envolturas, envases de comida, bolsas de plástico y cajas de cartón se esparcen incluso sobre el paso peatonal.

Afuera de varios establecimientos también se observan bolsas negras de residuos que no fueron recolectados durante la noche.

La situación se repite sobre la avenida Juárez, desde el cruce con Colegio Civil hasta la avenida Constitución, así como en la calle Juan Ignacio Ramón, donde los montones de basura se volvieron parte del paisaje para quienes transitaron por el área.

Debido al asueto de este 17 de noviembre, el levantamiento de desechos por parte de Servicios Públicos municipales parece haberse demorado.

Comerciantes y transeúntes señalaron que esperan que el servicio se normalice conforme avance el día. Algunos negocios abrieron únicamente para realizar labores internas de limpieza, aunque reconocieron la necesidad de que los residuos acumulados sean retirados cuanto antes por Servicios Públicos.