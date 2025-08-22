Info 7 Logo
Amanece Mercado Juárez sin energía eléctrica tras incendio

Por: David Cázares

21 Agosto 2025, 08:26

El apagón provocó que algunos establecimientos optaran por no operar debido a las complicaciones tras el incendio registrado el miércoles

Tras el incendio en dos locales la noche del miércoles, el Mercado Juárez amaneció sin energía eléctrica.

Comerciantes y personal administrativo ingresaron a oscuras al tradicional inmueble, apoyados por lámparas y el flash de sus celulares.

El apagón provocó que algunos establecimientos optaran por no operar debido a las complicaciones.

“Así se nos va a echar a perder toda la comida, y no podemos darla, vamos a esperar a ver qué nos resuelven”, compartió la encargada de una coctelería.

Y aunque algunas zonas sí contaban con energía, la administración del Mercado indicó no conectarla hasta que los riesgos fueran descartados.

Las llamas, que iniciaron a las 11:00 de la noche del miércoles, comenzaron presuntamente por un cortocircuito y por las condiciones de la instalación eléctrica.

Al recorrer los dos locales quemados, comerciantes se percataron que las llamas dejaron daños en las tuberías de  agua y el cableado que corre sobre el techo a lo largo de los pasillos.

“Sí tienen que venir a revisar eso, porque está goteando mucho ese tubo de ahí arriba, y también quedó mal el cablerío”, comentó un locatario.

Los negocios consumidos por el fuego, una hierbería y un establecimiento de lectura de cartas, estaban ubicados en la planta baja frente a la entrada de Ruperto Martínez y Guerrero.

