Alzan la voz en Cumbres García ante persistente contaminación

Vecinos atribuyen la problemática al presunto mal manejo de desechos industriales y denuncian posibles descargas ilegales al río Pesquería

Habitantes de la zona Cumbres García alzaron la voz ante la persistente contaminación del aire y señalaron que, tras más de un año de reportes, el municipio de García, encabezado por el alcalde Manuel Guerra, no ha logrado frenar los malos olores que afectan su calidad de vida.

Al menos seis colonias —Mitras Poniente, Mitras Bicentenario, Paraje San José, Dominio Cumbres, La Unidad y Las Lomas Sector Bosques— denunciaron una crisis ambiental derivada de fuertes olores químicos que persisten desde hace meses.

Los afectados atribuyen el problema al presunto mal manejo de desechos industriales y señalan posibles descargas ilegales hacia el río Pesquería.

De acuerdo con testimonios recabados por INFO7, los vecinos describen olores similares a combustible quemado y cloro, los cuales han provocado afectaciones a la salud de diversas familias, como dolores de cabeza intensos y náuseas constantes.

“Hay vecinos que han tenido problemas, náuseas y muchos dolores de cabeza; eso es lo que más ha prevalecido. Incluso hay quienes señalan que integrantes de su familia han presentado sangrados nasales, lo cual genera preocupación, porque a veces el olor es tan insoportable que lo asocian directamente con el parque industrial”, señaló Adán Alanís, vecino de la zona Cumbres García.

Otros residentes también reportan sangrados nasales recurrentes en familias completas, los cuales atribuyen a la inhalación constante de estos químicos.

Durante un recorrido realizado, se constató la presencia de una densa bruma, olores fétidos en las inmediaciones del parque industrial y signos de contaminación en el Río Pesquería, situación que también impacta a la zona de Dominio Cumbres.

A pesar de las múltiples quejas presentadas ante la actual administración municipal, los afectados aseguran que los olores no han cesado. Señalan además que la Dirección de Protección Civil municipal, encabezada por Jesús Rodríguez, únicamente ha realizado recorridos debido a limitaciones legales para ingresar a las empresas y efectuar inspecciones más profundas.

“Vinieron elementos de Protección Civil en septiembre del año pasado, pero solamente mencionaron que se haría el reporte ante las autoridades correspondientes para darle seguimiento. El olor disminuyó unos meses, pero entre noviembre y diciembre volvió a ser constante, todos los días y a todas horas. Hasta la fecha no ha parado y seguimos en espera de acciones”, expresó María, vecina afectada.

En respuesta a las denuncias, el alcalde Manuel Guerra Cavazos emitió el pasado viernes, durante una sesión extraordinaria, un exhorto dirigido a diversas dependencias federales y estatales, entre ellas la Semarnat, Profepa, la Fiscalía General de la República, la Fiscalía estatal, Agua y Drenaje de Monterrey y Protección Civil Nacional.

No obstante, vecinos consideran que estas acciones permanecen únicamente en el ámbito administrativo.

“El problema es constante, ocurre todos los días y prácticamente a todas horas. Se ha reportado muchas veces por distintos vecinos, no solo en Mitras Bicentenario, sino también en colonias cercanas como Paraje San José, Los Parques y Mitras Poniente; sin embargo, no vemos mucha acción por parte del alcalde”, indicó Mar, residente de Mitras Bicentenario.

Ante la falta de soluciones contundentes por parte de las autoridades locales, los habitantes se organizaron mediante la plataforma Change.org, donde lograron reunir 2,280 firmas en apenas 24 horas.

El objetivo es escalar la denuncia ante la Semarnat y exigir una intervención federal inmediata que obligue a las empresas de la zona a detener la contaminación.