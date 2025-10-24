Alumnos se resguardan de balacera en la colonia Croc en Monterrey

Una maestra se vistió de 'héroe' para proteger a sus estudiantes que fueron alertados por las detonaciones de arma de fuego tras un operativo de FC

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Estudiantes de una primaria en la colonia Croc en Monterrey vivieron momentos de terror luego de que se registró un enfrentamiento entre delincuentes y elementos de Fuerza Civil.

Fueron estudiantes de la escuela Elvira Sepúlveda, específicamente del grupo de 5 'A', quienes se resguardaron pecho tierra para protegerse de alguna bala perdida.

La detonación de las armas de fuego acabó con la tranquilidad de las clases del día y sin pensarlo dos veces, la maestra le pidió a sus estudiantes tirarse al piso.

Para tranquilizarlos, la docente continuó pidiéndole a sus alumnos que dijeran las tablas.

En un video captado por otro docente, se pueden alcanzar a escuchar las detonaciones provenientes de las inmediaciones del cerro del Topo Chico.

La detonación de los disparos alertó a los padres de familia, quienes rápidamente se movilizaron por sus hijos a la escuela, pero se les impidió llevárselos en su momento por su seguridad.

Elementos de Fuerza Civil desplegaron un operativo en la colonia para dar con los responsables del ataque a compañeros de la corporación, en donde un elemento resultó herido.

Este operativo desencadenó un enfrentamiento que terminó con dos personas detenidas y el aseguramiento de armas, drogas, vehículos y chaleco táctico.