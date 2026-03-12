Alumnos pelean por dinero en secundaria de Monterrey

Por: Danea Lázaro 11 Marzo 2026, 13:28 Compartir

Según un alumno explicó que las peleas se registran a diario en el patio de la secundaria Gabino Berreda, donde los docentes no se percatan.

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Padres de familia de la secundaria Gabino Berreda ubicada en la colonia Juana de Arco, se encuentran preocupados debido a las múltiples peleas que se registran en el plantel. Según un alumno explicó que las peleas se registran a diario en el patio de la secundaria, donde los docentes no se percatan. Así mismo las peleas han escalado llegando a tener apuestas y retos, los cuales se registran en el salón teniendo dinero de por medio que es entregado a un alumno y posteriormente este lo entrega al ganador. Los retos ocurren en los baños del plantel donde retan a causar daño físico entre estudiantes sin razón alguna, como proporcionar una cachetada. Ante esta situación los padres piden a las autoridades educativas o a encargados correspondientes poner atención a estas agresiones diarias, pues temen por la integridad de los estudiantes.