Alumnos pelean por dinero en secundaria de Monterrey

Padres de familia de la secundaria Gabino Berreda ubicada en la colonia Juana de Arco, se encuentran preocupados debido a las múltiples peleas que se registran en el plantel.
Según un alumno explicó que las peleas se registran a diario en el patio de la secundaria, donde los docentes no se percatan.
Así mismo las peleas han escalado llegando a tener apuestas y retos, los cuales se registran en el salón teniendo dinero de por medio que es entregado a un alumno y posteriormente este lo entrega al ganador.
Los retos ocurren en los baños del plantel donde retan a causar daño físico entre estudiantes sin razón alguna, como proporcionar una cachetada.
Ante esta situación los padres piden a las autoridades educativas o a encargados correspondientes poner atención a estas agresiones diarias, pues temen por la integridad de los estudiantes.