Esta actividad permitió acercar a los más pequeños a las tradiciones de fe y fortalecer los lazos entre las familias y la comunidad escolar

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Con maracas, danzas y oraciones, alumnos del Colegio Mano Amiga de Santa Catarina participaron en una peregrinación rumbo al Santuario de la Virgen de Guadalupe, en la colonia Independencia.

El recorrido inició en la parroquia San Felipe de Jesús y reunió a estudiantes, maestros y padres de familia en una actividad que busca fortalecer la espiritualidad y fomentar la convivencia familiar.

Para quienes participaron, la experiencia representa una oportunidad de reunirse en torno a la fe y compartir las tradiciones religiosas.

“Muy bonito porque es increíble poder reunirse como familia para rezar, estar con la Virgen y fomentar la vida familiar, es muy importante”.

Los estudiantes también destacaron lo significativo que fue formar parte de esta actividad.

“Está muy padre esta experiencia para todos”.

Además de promover la convivencia, la peregrinación busca acercar a los alumnos a las tradiciones religiosas y fortalecer su espiritualidad.

“Lo que promueven mucho es la espiritualidad de cada uno de sus alumnos”.

En el recorrido participaron familias completas, así como docentes del colegio.

“Todos venimos en conjunto, no nada más venimos los padres, venimos los niños, maestros y eso nos ayuda a seguir trabajando en nuestra espiritualidad”.

Más allá del recorrido, esta actividad permitió acercar a los más pequeños a las tradiciones de fe y fortalecer los lazos entre las familias y la comunidad escolar.