Alumnos de primaria en Escobedo toman clases sentados en el suelo

La primaria Leonora Carrington, en Escobedo, solicita 125 mesabancos, pues alumnos comparten espacios o toman clases sentados en el suelo.

La falta de mesabancos en la escuela primaria Leonora Carrington, ubicada en el cruce de las calles 9 y Olivo Oriente, en el municipio de Escobedo, mantiene en preocupación a madres de familia y a la comunidad estudiantil.

De acuerdo con las familias, pese a que la dirección del plantel ha enviado diversos oficios para solicitar el material, hasta el momento no han recibido los mesabancos necesarios para atender a los estudiantes.

La necesidad asciende a 125 bancos, de los cuales 17 deben ser especiales para alumnos zurdos.

Ante esta situación, los maestros han tenido que buscar alternativas para que los menores puedan tomar sus clases. En algunos salones, los estudiantes se agrupan para compartir espacios, mientras que otros deben sentarse en el suelo o utilizar los escritorios para realizar sus actividades.

Actualmente, la primaria atiende a cerca de 500 alumnos en el turno vespertino y está próxima a alcanzar su máxima capacidad, por lo que las familias piden una solución para garantizar condiciones adecuadas de aprendizaje.