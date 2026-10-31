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Alumnos de Allende realizan altar prehispánico por Día de Muertos

Por: Alejandro García

30 Octubre 2026, 09:03

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La primaria General Gerónimo Treviño, en Atongo de Abajo, Allende, realizó un altar prehispánico para promover las tradiciones y cultura mexicana.

Alumnos de Allende realizan altar prehispánico por Día de Muertos

Con la finalidad de conocer más de tradiciones y cultura mexicana, autoridades educativas realizaron un altar de muertos prehispánico en una escuela de una comunidad de Allende.

Fue en Atongo de Abajo, en la escuela primaria General Geronimo Treviño, una comunidad que colinda entre Cadereyta y Allende, donde se prepararon para realizar el altar y también con su vestimenta alusiva a lo prehispánico.

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Mostrando cada uno de los elementos del altar de muertos, una muestra en la que se involucró a los estudiantes de educación primaria, padres de familia y directivos de la institución. 

Los alumnos se vistieron de la época prehispánica; detalladamente, los alumnos fueron involucrados en la muestra y explicación del altar que abarcó casi todo el patio cívico donde fue exhibido.

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