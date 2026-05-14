Alumno con arma de postas en primaria provoca movilización

De acuerdo con el reporte de las autoridades, uno de los alumnos alertó a una maestra sobre la situación, por lo que personal del plantel intervino de inmediato

Una movilización de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Guadalupe se registró en la Escuela Primaria Rafael Garza Livas, ubicada sobre la calle Toledo en la colonia Valle de Linda Vista, luego de que un alumno detectara que otro estudiante llevaba un arma dentro de una mochila.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, uno de los alumnos alertó a una maestra sobre la situación, por lo que personal del plantel intervino de inmediato y logró asegurar el objeto, confirmando que se trataba de un arma de postas.

Al sitio acudieron elementos de la policía operativa y del área de Proximidad de Guadalupe, quienes tomaron conocimiento de los hechos y dialogaron con personal educativo para dar seguimiento al caso.

Como parte de acciones preventivas, autoridades municipales programaron para este miércoles una intervención en el plantel con pláticas dirigidas a los alumnos sobre ciberseguridad y prevención.