Alumnado ahorra hasta 20 mil pesos gracias a apoyo de transporte

El encargado del programa, Luis Valenzuela, señaló que actualmente hay alrededor de 1,500 jóvenes que utilizan el servicio de transporte gratuito

El gobierno del municipio de Guadalupe aseguró que con el programa “Guadalupe Nos Mueve a la Escuela” las familias tienen ahorros estimados cercanos a los 20 mil pesos anuales por estudiante.

Más de 1,500 estudiantes utilizan transporte gratuito

El encargado del programa, Luis Valenzuela, señaló que actualmente hay alrededor de 1,500 jóvenes que utilizan el servicio de transporte gratuito en los tres turnos escolares.

Estudiantes ahorran hasta 80 pesos diarios en traslados

Según la información compartida, los alumnos se ahorran entre 74 y 80 pesos diarios en traslados, lo que representa aproximadamente 400 pesos a la semana y $1,600 pesos al mes.

Con base en ese cálculo, el ahorro anual ronda los 20 mil pesos por estudiante.

Programa opera desde hace casi dos años

El programa “Guadalupe Nos Mueve a la Escuela” fue implementado hace casi dos años, con el objetivo de apoyar a estudiantes del municipio mediante un servicio sin costo.

El servicio opera con tres rutas identificadas como Azul, Naranja y Blanca, que recorren distintos sectores de la ciudad.