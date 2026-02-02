Alta afluencia en jornada de vacunación drive-thru en Monterrey

La jornada de vacunación contra sarampión, influenza y neumococo registró buena respuesta en el módulo drive-thru de la Secretaría de Salud

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Cientos de familias regias acudieron este domingo al módulo drive-thru de vacunación instalado por la Secretaría de Salud del Estado sobre la avenida Chapultepec, en Monterrey.

Alta afluencia durante la jornada de vacunación

Con personas a bordo de sus vehículos y otras que acudieron a pie, las largas filas se mantuvieron constantes durante toda la jornada de aplicación.

Vacunas contra sarampión, influenza y neumococo

En su mayoría, los asistentes acudieron para protegerse contra el sarampión, la influenza y el neumococo; sin embargo, también se registró la presencia de familias que buscaron completar esquemas de vacunación pendientes en niñas y niños.

“Vinimos para poner todas las vacunas que nos faltan, que son de una a dos a mis hijos, y ahora sí las vamos a cumplir porque afortunadamente va avanzando muy rápido la fila”.

Tiempo de espera y ubicación del módulo

El tiempo promedio de espera fue de 10 a 15 minutos para recibir la inyección correspondiente.

El módulo de vacunación se instaló en las oficinas de Regulación y Fomento Sanitario, ubicadas en la colonia Jardín Español, y operó hasta las 2:00 de la tarde.