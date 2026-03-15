Alta afluencia en Central de Autobuses por fin de semana largo

Trabajadores prevén que el movimiento en la terminal dure todo el fin de semana, reflejando cómo muchos ciudadanos aprovecharon el puente para viajar

Con maletas en mano y boletos listos, ciudadanos aprovecharon el fin de semana largo por el natalicio de Benito Juárez para salir de viaje desde la Central de Autobuses de Monterrey.

Durante este puente, que también coincidió con quincena para muchos trabajadores, familias y viajeros acudieron desde temprana hora a la terminal para trasladarse a distintos municipios de Nuevo León o incluso a otros estados del país.

“Voy para Hidalgo a visitar a unos primos y ya regreso el lunes si Dios quiere”, comentó Don Efrén mientras esperaba su salida con boleto en mano.

En las ventanillas de las diferentes líneas de autobuses, los trabajadores anunciaban en voz alta los destinos disponibles para orientar a los pasajeros y agilizar el abordaje, asegurando un flujo más ordenado de viajeros.

Turismo local y visitantes en Monterrey

No todos viajaban para salir de la ciudad. Algunos también llegaban a Monterrey para aprovechar el descanso.

“Acabo de llegar y me recomendaron ir al Paseo Santa Lucía y para allá voy”, señaló Lucía, quien visitó la ciudad durante este fin de semana largo.

Pronóstico de movimiento en la terminal

Trabajadores prevén que el movimiento en la terminal dure todo el fin de semana, reflejando cómo muchos ciudadanos aprovecharon el puente para descansar, visitar familiares o conocer nuevos destinos.