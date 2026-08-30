Allende y Montemorelos estrenan nuevas canchas deportivas

El gobernador anunció que el Estado destinará recursos para construir 40 nuevos planteles educativos, entre preescolares, primarias, secundarias y preparatorias

El Gobierno de Nuevo León inauguró dos canchas deportivas en planteles de Allende y Montemorelos, además de anunciar la incorporación de salas de cómputo y clases de inglés para fortalecer la preparación de los estudiantes de la zona citrícola.

Las obras fueron entregadas por el gobernador Samuel García Sepúlveda como parte de una gira de trabajo por la región, en la que también presentó acciones para ampliar la infraestructura educativa ante el crecimiento de la matrícula.

Buscarán ampliar la capacidad de la Preparatoria 13

La primera cancha fue inaugurada en la Preparatoria 13 de la Universidad Autónoma de Nuevo León, ubicada en Allende. Durante el evento, el mandatario destacó la importancia de complementar la formación académica con espacios adecuados para la práctica deportiva.

García Sepúlveda informó que trabajará con el rector de la UANL, Santos Guzmán, para gestionar la construcción de más aulas en la Preparatoria 13 y ampliar su capacidad de atención.

También señaló que se analiza la posibilidad de modificar los procesos de ingreso para facilitar la incorporación de más jóvenes al plantel, aunque no se informó si existe una decisión definitiva sobre la eliminación de los exámenes de admisión.

“La educación es lo más importante y luego el deporte. Quiero decirles que estamos trabajando con la Universidad de la mano, con el rector Santos para que haya más jóvenes, para ver la manera en que se integren más alumnos”, expresó.

El director de la Preparatoria 13, Víctor Hugo Almaguer Beltrán, agradeció la entrega de la cancha y destacó que la nueva infraestructura complementará los espacios con los que actualmente cuenta la institución.

Nuevo León proyecta construir 40 escuelas

El gobernador anunció que el Estado destinará recursos para construir 40 nuevos planteles educativos, entre preescolares, primarias, secundarias y preparatorias, como parte de la ampliación de la infraestructura escolar.

Detalló que se invirtieron mil millones de pesos en la rehabilitación y preparación de escuelas para el regreso a clases, mientras que otro monto similar será aplicado hasta diciembre para desarrollar los nuevos planteles.

Samuel García también informó que se han construido 610 canchas deportivas en Nuevo León y señaló que actualmente operan mil 500 escuelas de tiempo completo en la entidad.

Entregan cancha y anuncian equipo de cómputo en Montemorelos

La segunda obra fue inaugurada en la Escuela Secundaria “Prof. Felipe de Jesús Jasso”, en Montemorelos, donde se anunció la instalación de salas de cómputo y herramientas tecnológicas para los estudiantes.

“Vamos a poner aquí salón de cómputo, queremos que haya mucha educación, mucho deporte y mucha inteligencia artificial”, indicó el mandatario estatal.

El programa presentado para la zona citrícola también contempla clases de inglés, con el propósito de complementar la formación académica y acercar nuevas herramientas de aprendizaje a los alumnos de la región.

El alcalde de Montemorelos, Miguel Ángel Salazar, agradeció que la secundaria fuera incluida en estas acciones y señaló que el plantel registra una alta demanda de estudiantes.

En los eventos participaron el director general del ICIFED, Luis Fernando Domínguez; el secretario de Educación, Juan Paura García; el rector de la Universidad Ciudadana, Alberto Mora; la directora general del INDE, Melody Falcó Díaz, y el alcalde de General Terán, David Sánchez, además de personal docente, estudiantes y habitantes de la zona citrícola.