Alistan peregrinaciones rumbo a la Basílica; van 270 registradas

Las peregrinaciones comenzaron el pasado 12 de octubre y, hasta el momento, 35 grupos ya han recibido acompañamiento de Tránsito de Monterrey

Un total de 270 peregrinaciones se encuentran registradas ante la Dirección de Tránsito de Monterrey para recibir apoyo vial durante sus recorridos hacia la Basílica de Guadalupe.

De acuerdo con Ricardo González, director de Tránsito de Monterrey, las peregrinaciones comenzaron el pasado 12 de octubre y, hasta el momento, 35 grupos ya han recibido acompañamiento de los agentes viales.

Además, para este fin de semana se tiene programado el apoyo a otras 35 peregrinaciones.

El funcionario explicó que los grupos que parten de cinco puntos autorizados de la ciudad reciben el servicio sin costo: la Alameda Mariano Escobedo, las parroquias La Purísima, Sagrado Corazón de Jesús, San Felipe de Jesús y El Rosario.

En estos recorridos, los elementos de Tránsito escoltan a los feligreses y delimitan un carril de circulación para prevenir accidentes y evitar atropellos durante su trayecto hacia el santuario.

En el caso de las peregrinaciones que salen de otros puntos, los organizadores deben realizar un trámite adicional y cubrir el costo correspondiente por el servicio de abanderamiento.

Para solicitar el acompañamiento, los interesados deben presentar un oficio ante la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Monterrey, ya sea de manera presencial o por correo electrónico, con al menos cinco días de anticipación.

Las autoridades estiman que durante toda la temporada pueden llegar a registrarse entre mil y mil 200 peregrinaciones, mientras que el operativo de acompañamiento concluirá la noche del 12 de diciembre, cuando se espera la mayor afluencia de feligreses.