En el Parque del Agua de Guadalupe, Samuel García expone movilidad, seguridad, medio ambiente y programas sociales en su rendición de cuentas.

A un año de concluir su administración, el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, presentará este sábado 21 de noviembre su mensaje ciudadano con motivo de su quinto año de gobierno, en el recién inaugurado Parque del Agua, ubicado en Guadalupe.

El evento está programado para iniciar a las 18:00 horas en un anfiteatro con capacidad para alrededor de cinco mil personas.

Desde hace una hora, comenzaron a darse cita en el recinto distintas personalidades del ámbito político local y nacional, así como miembros del gabinete y ciudadanía en general.

Ejes temáticos del mensaje bajo el lema “Lo nuevo sí cumple”

Bajo el lema “Lo nuevo sí cumple”, se espera que Samuel García hable sobre los principales proyectos y resultados de su administración en temas como movilidad, infraestructura, seguridad, agua y medio ambiente.

Entre los temas que se espera que toque están los avances en las nuevas líneas del Metro, la renovación del transporte público y las obras viales, así como los proyectos para fortalecer el suministro de agua y mejorar los espacios públicos.

También se espera que presente resultados en materia de seguridad, inversión extranjera, salud, educación y programas sociales.

Invitados, entrega legislativa y difusión digital

Al evento fueron convocados integrantes del gabinete estatal, empresarios, académicos, alcaldes, legisladores locales y federales, además de gobernadores y representantes de la política nacional.

El documento fue entregado hace unos días al Congreso de Nuevo León.