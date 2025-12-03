Alistan operativos antialcohol en área metropolitana de Monterrey

Ya inició el mes de diciembre, y las autoridades municipales arrancan también los operativos anti alcohol en el área metropolitana

En Monterrey serán en modalidad de carrousel.

Para el conductor ebrio, la multa es de $22,680 pesos. Se retiran licencia y auto.

"Sí va a haber, pero va a ser de forma aleatoria, a través de los ya conocidos operativos carrousel", dijo el alcalde Adrián de la Garza.

En San Pedro, se refuerzan.

"Ahorita los hacemos actualmente de jueves a sábado, pero va a ser diario a partir de diciembre", expresó el presidente municipal sampetrino, Mauricio Farah.

En Escobedo, serán en diferentes puntos y horarios, especialmente de viernes, a domingo.

Se aplica la justicia cívica.

La multa es de $5,657 pesos. Si hay otra infracción es de $11,314. Y si es reincidente de $22,628.

En Guadalupe, son todo el año, de miércoles a domingo, pero se amplían del 3 de diciembre al 6 de enero, de 10 de la noche a las 6 de la mañana, y se refuerzan con el Operativo Carrusel.

Las multas son:

Por ebriedad: de $11,314 pesos a $14,142 pesos.

Por negarse al dictamen: $11,314.

Y por reincidencia: $25,456 pesos.

Y se retiran auto y licencia.

En Santa Catarina se refuerzan. Y del 12 de diciembre al 6 de enero son itinerantes.

Hay arresto, se retiran auto y licencia, y aplica la justicia cívica.

La multa es de: $5,657 a 28,285 pesos. Si hay otra infracción es de $11,314 a 33,942. Y si reincide, de $22,628 a $67,884 pesos.

En San Nicolás, son todo el año de miércoles a domingo; pero desde este 3 de diciembre se refuerzan con filtros todos los días y en más puntos. Los fines de semana serían hasta las 8:00 AM

En García, ya iniciaron: son de jueves a domingo. Son aleatorios y se refuerza el patrullaje, aplica la justicia cívica con multa, arresto o trabajo comunitario.

En Juárez, son de jueves a domingo.

En Apodaca, el área de Prensa reportó que no hay operativos de ese tipo.

Los ciudadanos dividen opiniones.

"Yo digo que sí, más que nada para cuidarnos"

"Son puras cosas que no convienen, no son buenas, yo trabajé en el municipio de inspector de alcoholes, por eso sé que los antialcoholes no convienen"

"A favor, claro que sí, para evitar accidentes, claro que sí"

"Muy bueno para que haya más control para que no haya tanto accidente. A mí me han parado varias veces, y yo ando tranquilo"

"A favor para que no anden chupando a cada rato. A veces o manejo o tomo, pero de los dos, con precaución"

"Más que nada por seguridad de la gente, verdad, pero que tampoco se vayan al baño, que sean más considerables si no trae mucho alcohol. O si está muy elevado el pedo, sí, que se lo lleven"

"Está bien para los que no toman, está bien. Nunca tomo, no tomo."

Recuerde: si maneja un vehículo, no tome alcohol.