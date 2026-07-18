Alistan operativo para cierre del Fan Fest en Parque Fundidora

Nuevo León implementará un operativo especial de seguridad para el cierre del FIFA Fan Fest, que se llevará a cabo este domingo en el Parque Fundidora

El Gobierno de Nuevo León implementará un operativo especial de seguridad para el cierre del FIFA Fan Fest, que se llevará a cabo este domingo en el Parque Fundidora con la transmisión de la final entre Argentina y España, además del concierto del cantante Carín León.

El secretario de Seguridad de Nuevo León y titular de Fuerza Civil, Gerardo Escamilla Vargas, informó que se replicará el dispositivo de seguridad aplicado durante el último partido de la Selección Mexicana, el cual calificó como exitoso.

“Considerando las medidas de seguridad del último evento masivo que fueron exitosas, vamos a repetir el operativo con el apoyo de las autoridades municipales, federales y estatales aquí presentes”, señaló.

El funcionario exhortó a los asistentes a planear con anticipación su llegada, ya que se espera que el recinto alcance su capacidad máxima.

“Pedimos a quienes vayan a asistir, que consideren con tiempo su traslado, pues se espera que el espacio alcance su máxima capacidad dos horas antes del inicio del concierto.”

Escamilla explicó que, al igual que ocurrió durante el encuentro de la Selección Mexicana, se controlarán los accesos al Parque Fundidora y, de ser necesario, se suspenderá temporalmente el servicio del Metro cuando el aforo llegue a su límite.

Las personas que arriben después serán dirigidas a espacios alternativos para seguir las actividades.

Respecto al despliegue operativo, el secretario indicó que por motivos de seguridad no se dará a conocer el número de elementos que participarán; sin embargo, aseguró que habrá coordinación entre Fuerza Civil, autoridades federales y municipales, especialmente con el municipio de Monterrey, para realizar cierres viales y mantener el orden durante el evento.

Las autoridades hicieron un llamado a disfrutar el cierre de las actividades mundialistas con responsabilidad y a mantener el ambiente de convivencia que caracterizó los eventos realizados durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en Nuevo León.