Alistan operación de segunda bomba de El Cuchillo II

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, confirmó que se encenderá la segunda bomba de El Cuchillo II, la cual permitirá subir el abastecimiento de agua de 1,200 a 2,400 mil litros por segundo.

Ante ello aseguró que esto dará un alivio en el tema del suministro de agua en la ciudad y en la zona metropolitana.

“Buenos días y buenas noticias, hoy martes 24 de octubre, quisimos ser muy conservadores a tener todo listo y evitar riesgos, vamos a hacer una libranza y en dos días prender la segunda bomba de El Cuchillo II, que nos va a subir de mil 200 a 2 mil 400 litros por segundo, justo el agua que necesitábamos para llegar al punto de equilibrio.

“La buena noticia es que se desfoga únicamente la cámara, el ducto sigue lleno, esto quiere decir que los días que tardó en llenarse el ducto, al prender la primera bomba, ya no van a suceder en esta segunda, así que esperamos hoy iniciar la libranza, desfogar en un término de 24 a 48 horas”, dijo el gobernador.

Tras dar el anuncio, el mandatario agradeció al Gobierno Federal, al presidente, al Ejército, a Conagua, a las constructoras y a Agua y Drenaje de Monterrey.

“Con esto va a haber un alivio, ahora sí, de los que queríamos en materia hídrica para Nuevo León”, agregó el mandatario estatal.

Confirma AMLO entrada en operación de bomba

Por su parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó que esta semana entrará en operación la segunda bomba del El Cuchillo II para agregar 1,000 litros por segundo más al abastecimiento de agua en la ciudad.

De acuerdo al mandatario federal, se buscaba que entrará en operación el sábado pasado, pero no se podía, por lo que será hasta esta semana que quede listo.

“Ya va a entrar a funcionar otra bomba para El Cuchillo II, ya están llegando 1,000 litros por segundo y van a llegar otras 1,000, se pensaba hacerlo el sábado, pero pidieron los técnicos hacerlo hoy o mañana.

“El gobernador me habló para decirme que hiciéramos lo posible para que entrara a funcionar la nueva bomba el sábado, pero hable con los técnicos y me dijeron que no lo veían viable, pero creo que esta semana, es en esta semana que entran los 1,000 litros más por segundo a Monterey de agua”, dijo López Obrador.

El presidente de México aseguró que el gobernador de Nuevo León está haciendo un buen trabajo para la operación de la obra.

