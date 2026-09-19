Alistan nueva propuesta tras derogar el Pase Turístico

La iniciativa también contempla evitar operativos de Fuerza Civil y del Instituto de Movilidad relacionados con dichas disposiciones

El gobernador Samuel García alista una nueva propuesta para sustituir el Pase Turístico, que contempla ofrecer descuentos a propietarios de vehículos con placas foráneas para incentivar el cambio de placas y de propietario en Nuevo León.

El mandatario estatal informó que el próximo martes presentará el planteamiento, con el que busca promover la regularización de los automóviles sin recurrir a restricciones que afecten a los ciudadanos.

“Les vamos a dar un descuento enorme para que se animen a hacer el cambio de propietario y el cambio de placas y con eso ya tener pues el vehículo empadronado y registrado en Nuevo León”, declaró.

Samuel García señaló que, de acuerdo con los registros estatales, existen alrededor de 600 mil vehículos con placas de otras entidades que ya residen, circulan o trabajan en Nuevo León, y no solamente automóviles que transitan temporalmente por el estado.

El gobernador explicó que su administración también mantiene conversaciones con instituciones bancarias para que autoricen los descuentos contemplados en la propuesta.

Plantean usar inteligencia para detectar vehículos

En materia de seguridad, indicó que buscarán fortalecer el uso de inteligencia y herramientas del C5 para detectar vehículos utilizados de manera indebida o que circulen con placas colgadas, en lugar de implementar acciones que afecten a los automovilistas.

“Para temas de seguridad, les he dicho que vamos a trabajar mejor con inteligencia y en lugar de perseguir y afectar al ciudadano, ir por el verdadero delincuente que traiga placas colgadas o que detectemos en el C5 que está haciendo uso indebido de vehículos”, puntualizó.

La nueva propuesta se prepara luego de que el Ejecutivo estatal enviara al Congreso de Nuevo León una iniciativa para derogar las disposiciones que contemplaban el Pase Turístico.

El proyecto plantea eliminar los artículos 5 Bis y la fracción LXXX Bis del artículo 8 de la Ley de Movilidad, así como tres artículos transitorios del Decreto 209.

La iniciativa también contempla evitar operativos de Fuerza Civil y del Instituto de Movilidad relacionados con dichas disposiciones.