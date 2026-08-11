Alistan juegos, bebederos y bahía de transporte para la Alameda

Según las autoridades municipales, la inversión acumulada en el proceso de recuperación de la Alameda asciende a $17.5 millones de pesos

El municipio de Monterrey prevé concluir en octubre una serie de acciones para completar la regeneración de la Alameda Mariano Escobedo, entre ellas la instalación de juegos infantiles, bebederos, una bahía para el transporte público, además del ordenamiento de los quioscos y la colocación de una caseta fija de policía.

Los proyectos fueron revisados durante una reunión de trabajo entre funcionarios municipales y representantes de Centro Cívitas, en la que el municipio estableció octubre de 2026 como fecha compromiso para atender los pendientes de recuperación del parque.

Entre las obras previstas destaca la instalación de juegos infantiles, proyecto que contempla una inversión de $5 millones de pesos y que estará ubicado en el cuadrante cercano a las calles Pino Suárez y Washington.

También se contempla instalar bebederos para los visitantes, con un modelo similar al que ya opera en la zona de la Macroplaza, frente al palacio municipal.

Otra de las acciones será la construcción de una bahía para ascenso y descenso del transporte público sobre la calle Aramberri, en alguno de los cruces con Amado Nervo o Villagómez.

En materia de comercio, el municipio informó que se encuentra recopilando documentación para determinar la situación jurídica de los quioscos y puestos semifijos instalados en la Alameda y, con base en ello, definir si serán retirados o sujetos a un proceso de ordenamiento.

Centro Cívitas planteó que esta intervención permita recuperar el orden en el espacio público, al señalar reportes sobre venta de cigarros sueltos, alimentos preparados con gas, mercancía diversa y presuntas actividades ilícitas, además de la operación de algunos puestos sin horarios establecidos.

A la par, se prevé sustituir el actual comando móvil instalado en la Alameda por una caseta fija de policía, con el argumento de mantener una presencia permanente de elementos de seguridad y mejorar la atención a quienes acuden al parque.

Por parte de Centro Cívitas, Gabriela de la Paz, Alfonso García Hernández y Juan Manuel Ramos destacaron la necesidad de concretar los proyectos que aún faltan para completar la recuperación del espacio.

La organización reconoció que la administración municipal ya ha realizado diversas intervenciones, entre ellas la instalación de 124 bancas y 77 botes de basura, trabajos en el Teatro de la Alameda, acciones de seguridad y la modernización del sistema de riego.

Según las autoridades municipales, la inversión acumulada en el proceso de recuperación de la Alameda asciende a $17.5 millones de pesos.