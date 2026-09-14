Alistan festejo del Grito de Independencia en Guadalupe

El festejo contempla espectáculos de drones y música en vivo en un entorno familiar bajo la gestión del alcalde Héctor García.

La Fievre Looka, Pasión Vallenata y el cantante Leandro Ríos conformarán el elenco artístico para la conmemoración del 216 Aniversario de la Independencia de México en el municipio de Guadalupe.

Tras la ceremonia del Grito de Independencia, el escenario principal recibirá a Los Invasores de Nuevo León para el cierre estelar, evento que estará acompañado por un espectáculo de drones. Asimismo, el recinto contará con la instalación de pantallas gigantes, zonas de venta de antojitos mexicanos y atracciones aptas para todas las edades.

El evento, organizado por la administración municipal encabezada por el alcalde Héctor García, se llevará a cabo este martes 15 de septiembre a partir de las 18:30 horas en la explanada de la Plaza Principal, ubicada sobre la calle Barbadillo, entre Hidalgo y Guadalupe.

Con el propósito de resguardar el desarrollo del evento, la Dirección de Tránsito Municipal desplegará un operativo de seguridad vial que iniciará a las 14:00 horas del lunes 14 de septiembre con el cierre de la calle Hidalgo, en el tramo comprendido entre Mier y Noriega hasta Zuazua.

Posteriormente, las restricciones a la circulación vehicular se extenderán al perímetro cuadrante de la Plaza Principal, afectando los cruces de las calles Guadalupe con Zuazua, Mier y Noriega, Josefa Ortiz de Domínguez y Mier y Noriega. De igual forma, se contemplan cortes en las intersecciones de Hidalgo con Josefa Ortiz de Domínguez y Zuazua; Barbadillo con Jiménez e Independencia; Zaragoza con Jiménez e Independencia; así como la calle Josefa Ortiz de Domínguez en su cruce con Guadalupe.