Alistan escenario en la Macro para visita de Sheinbaum

La mandataria estará en Nuevo León este sábado 6 de septiembre a las 18:00 horas, en un acto en el que compartirá su informe de primer año de gobierno

La Explanada de los Héroes en la Macroplaza ya se prepara para recibir este sábado a la presidenta Claudia Sheinbaum.

Desde la madrugada del jueves comenzaron a llegar estructuras, lonas y mobiliario y tras 24 horas de labores, ya se observa montado el techo del escenario principal, así como parte de la estructura metálica y cientos de sillas dispuestas en la zona.

Trabajadores señalaron que será durante la noche de este viernes cuando quede listo en su totalidad el montaje.

La mandataria estará en Nuevo León el sábado 6 de septiembre a las 18:00 horas, en un acto en el que, según adelantó el gobernador Samuel García, dará el banderazo oficial al proyecto del Tren del Norte.

Además, compartirá su informe de primer año de gobierno con énfasis en obras que impactan a la entidad.

Tren del Norte , de acuerdo al mandatario estatal, contempla una inversión de 125 mil millones de pesos, de los cuales este año se destinarán 30 mil millones al tramo Saltillo–Nuevo Laredo, donde el 90 por ciento de la obra corresponde a territorio de Nuevo León.