Alistan en Monterrey freno a scooters en avenidas

Las autoridades regias buscan prohibir el uso de scooters en avenidas principales y secundarias por seguridad de los usuarios.

Este próximo viernes, representantes del Cabildo de Monterrey y de diversas dependencias regias se reunirán para discutir un anteproyecto de reformas al Reglamento de Tránsito para regular la micromovilidad a fin de impedir el uso de los scooters en avenidas principales y secundarias como las avenidas Gonzalitos y Leones.

El secretario de Ayuntamiento, César Garza, aclaró que, aunque no será sesión de Cabildo, sí será reunión de trabajo, en la que el tema se analizará; y de haber consenso, la propuesta se remitirá al Cabildo para ser estudiada y aprobada.

Garza Villarreal aclaró que no se puede prohibir el uso de esos vehículos, pero sí se les puede restringir su uso para que circulen en vialidades principales y secundarias, por el riesgo que implican.

Explicó que el peligro radica no tanto en los scooters que están georreferenciados por una concesión municipal, pues estos están programados para no salirse de un perímetro ni rebasar cierta velocidad, sino en los que se están vendiendo sin control y que incluso son usados por aplicaciones digitales para entrega de comida y mercancías.

"El fenómeno que está resultando más peligroso son los scooters que se venden libremente como medio de micromovilidad en negocios de diversos giros y que empiezan a circular ya en avenidas principales de nuestra ciudad, incluso que empiezan a ser utilizados por aplicaciones de reparto, lo que implica una necesidad urgente de regulación", afirmó.