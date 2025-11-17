Alistan desfile por 115° aniversario de Revolución Mexicana

El servicio de Metrorrey será gratuito desde las 8:00 horas hasta las 14:00 horas, con el objetivo de que todos los ciudadanos acudan a esta celebración

El Gobierno del Estado de Nuevo León invitó a la ciudadanía al desfile cívico que se realizará con motivo del 115° aniversario de la Revolución Mexicana.

Este evento se llevará a cabo el próximo 17 de noviembre, a las 11:00 horas en la Explanada de los Héroes de la Macroplaza, donde los contingentes partirán para recorrer las calles del primer cuadro de la ciudad.

Ante esto, el Gobierno del Estado instó a las familias neolonesas a disfrutar en familia este festejo patrio, en el que participarán desde escuelas públicas y privadas, organismos deportivos, así como elementos del Ejército Mexicano y Agrupamientos Montados.

Para garantizar la seguridad de los asistentes, se realizará un operativo vial que consistirá en cierres en el centro de Monterrey, el cual abarcará la avenida Constitución, entre Zuazua y Dr. Coss, y en las calles de Washington, Hidalgo y Pino Suárez.

Además, se informó que El servicio de Metrorrey será gratuito desde las 8:00 hasta las 14:00 horas.