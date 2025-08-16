Alistan cateo en financiera para tandas de cirugías estéticas

La movilización de autoridades se registra en la calle Villas Argentina en la colonia Roble Nuevo En Escobedo en donde colocaron sellos

La Fiscalía especializada en Femenicidios y Delitos contra las mujeres alistan un cateo en la financiera que otorga el dinero por las tandas para realizarse cirugías estéticas.

La movilización de autoridades se registra en la calle Villas Argentina en la colonia Roble Nuevo En Escobedo.

En el lugar las autoridades de la Fiscalía colocaron sellos de resguardo dentro de la carpeta de investigación que está siendo integrada por la muerte de Yamileth, de 25 años de edad.

La tarde de este jueves la Secretaría de Salud, a través de la Subsecretaría de Regulación y Fomento Sanitario, llevó a cabo la suspensión de la clínica donde realizaron el procedimiento estético en donde murió la joven.

Aunque el establecimiento cuenta con licencia sanitaria; personal de la dependencia estatal acudió a revisar el establecimiento, esto en compañía de la Fiscalía General del Estado y se detectaron algunas anomalías, las cuales fueron reportadas a las autoridades investigadoras.