Alistan campaña contra extorsiones por mensajes falsos de multas

La estrategia incluirá acciones coordinadas entre autoridades federales, estatales y municipales para informar a la población sobre este tipo de engaños.

El secretario de Seguridad de Nuevo León, Gerardo Escamilla Vargas, informó que autoridades de los tres niveles de gobierno pondrán en marcha una campaña masiva de prevención ante los casos de extorsión y fraudes digitales, luego de reportarse mensajes falsos relacionados con supuestas multas de tránsito.

Durante la rueda de prensa de seguridad, el funcionario fue cuestionado sobre una nueva modalidad de fraude en la que usuarios de telefonía móvil reciben mensajes donde se les advierte sobre presuntas infracciones viales, con el objetivo de engañarlos o sustraer información personal.

En respuesta, Escamilla Vargas señaló que el tema fue abordado este viernes durante la Mesa de Construcción de Paz.

“El día de hoy en la Mesa de Construcción de Paz se presentó la campaña que atiende este tipo de conductas, la extorsión en general”, explicó.

Detalló que la estrategia incluirá acciones coordinadas entre autoridades federales, estatales y municipales para informar a la población sobre este tipo de engaños y prevenir que ciudadanos caigan en fraudes.

“Vamos a hacer una campaña masiva de comunicación con los tres niveles de gobierno para atender este fenómeno”, indicó.

El secretario adelantó que próximamente las autoridades darán a conocer más detalles sobre las acciones preventivas y mecanismos de orientación para la ciudadanía ante este tipo de delitos cibernéticos.