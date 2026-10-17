Alistan apertura del Museo del Topo Chico en Parque Libertad

La muestra abordará las distintas etapas del penal, desde su creación hasta su cierre, así como las condiciones y la vida cotidiana dentro de sus instalaciones

Tu navegador no soporta el elemento de video.

La apertura de un museo sobre la historia del antiguo penal del Topo Chico en el Parque Libertad y los resultados de la Secretaría de Cultura durante el quinto año de Gobierno, fueron los temas destacados por la secretaria de Cultura, Melissa Segura, quien informó que el nuevo recinto está próximo a abrir sus puertas y contará con una exposición permanente sobre la historia del centro penitenciario.

La muestra abordará las distintas etapas del penal, desde su creación hasta su cierre, así como las condiciones y la vida cotidiana dentro de sus instalaciones.

“Tendrá una exposición permanente que contará la historia del penal del Topo Chico desde que fue creado hasta que se cerró. Las diferentes etapas históricas por las que pasó, pero sobre todo las características de cómo funcionaba, cómo era la vida en el penal de Topo Chico en cada una de estas etapas históricas. Y se está trabajando, ya se está instalando su museografía y pronto vamos a anunciar ya la fecha de apertura”, declaró.

Al presentar el balance de la Secretaría de Cultura, Segura destacó que las Esferas Culturales han beneficiado a 1.7 millones de personas durante cinco años, mediante alrededor de 570 mil actividades. También informó que se trabaja en la creación de nuevos espacios en Pesquería y Juárez.

Invierten más de $51 millones en acciones de ocho municipios

En materia de conservación del patrimonio, señaló que se han invertido más de 51 millones de pesos en 40 acciones en ocho municipios, mientras que el Museo La Milarca ha recibido más de 210 mil visitantes entre 2024 y 2026.

La secretaria también resaltó los apoyos para creadores y emprendedores culturales mediante el programa Cultura Capital, que ha destinado más de 15 millones de pesos en microcréditos a tasa cero.

“Nuevo León está construyendo una nueva historia en materia cultural y que son las personas, las comunidades, los artistas, los creadores y las instituciones, sus protagonistas”

Finalmente, aprovechó para confirmar que el gobernador Samuel García acudirá este viernes a la Feria Internacional del Libro de Monterrey para presentar su quinto libro, publicado por una editorial mexicana y no por el Gobierno estatal.

Finalmente, Segura invitó a la ciudadanía a participar en las actividades de la feria y adelantó la próxima realización del Festival Internacional Santa Lucía, que reunirá propuestas artísticas y culturales en distintos espacios de Nuevo León.