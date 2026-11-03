Alistan apertura de estación Churubusco del Metro en noviembre

El gobernador Samuel García supervisó la estación Churubusco, donde ya funcionan elevadores, escaleras eléctricas y validadores

La estación Churubusco de las nuevas Líneas 4 y 6 del Metro podría inaugurarse durante noviembre, luego de que concluyeran los principales trabajos de construcción y comenzaran las pruebas electromecánicas del equipamiento, informó el gobierno estatal.

El gobernador Samuel García supervisó los avances de esta estación, ubicada en el cruce de Prolongación Madero y avenida Churubusco, donde constató que ya están instalados y en funcionamiento equipos como elevadores, escaleras eléctricas y validadores de acceso.

Durante el recorrido, el mandatario estatal señaló que también comenzó la liberación de carriles en la zona, como parte de los trabajos para avanzar hacia la puesta en marcha de la infraestructura.

“Ya se inaugura este mes la estación de Churubusco y Miguel Alemán. Por aquí les muestro la escalera normal. Como ven, son estaciones muy grandes, muy amplias. Una escalera eléctrica para subir, una para bajar. Y a lo largo del metro, la nueva Línea 4, Línea 6, Aeropuerto, son 21 estaciones como esta”, expresó.

García destacó que la estación cuenta con accesos en ambos lados, elevadores y escaleras eléctricas, mientras que las autoridades realizan revisiones técnicas para verificar el funcionamiento de sus instalaciones.

La supervisión también incluyó las estaciones Y Griega, Ginecología, Palacio y Juárez, como parte de los recorridos de seguimiento a la construcción del sistema de transporte.

Durante la supervisión también estuvieron Hernán Villarreal, secretario de Movilidad y Planeación Urbana; José Francisco Ibargüengoitia, subsecretario de Infraestructura, y Abraham Vargas, director de Metrorrey y del Instituto de Movilidad y Accesibilidad.

El recorrido inició en Churubusco y continuó a pie hacia la estación Y Griega, con una visita a la subestación eléctrica que forma parte de la infraestructura necesaria para la operación del Metro.

Posteriormente, las autoridades avanzaron por la avenida Constitución hacia Ginecología y visitaron Palacio y Juárez.

Finalmente, supervisaron los trabajos del Puente Nuevo y la Torre Rise, obras que forman parte del desarrollo de infraestructura en la zona metropolitana.