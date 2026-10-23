Alista San Pedro plan para reactivar el Centrito Valle

San Pedro alista acciones para reactivar un corredor comercial que aún resiente los efectos de las obras de Miguel Treviño

El municipio de San Pedro prepara una nueva política de estacionamiento para el Centrito Valle, con la que busca recuperar espacios para los clientes y revertir la baja afluencia que enfrenta el corredor comercial. La estrategia contempla ofrecer tarifas preferenciales a los trabajadores y reservar cajones con parquímetro para los visitantes.

Además, las autoridades mantienen negociaciones con el Gobierno estatal para permitir que restaurantes instalen mesas sobre las banquetas y ofrezcan cerveza o vino junto con los alimentos, bajo un esquema de consumo moderado.

Las medidas buscan atender dos de los problemas señalados por el municipio: la ocupación de espacios públicos durante toda la jornada por empleados de negocios y oficinas, y las restricciones para vender bebidas alcohólicas en mesas instaladas en las aceras.

Preparan nueva política de estacionamiento

Actualmente, los trabajadores de la zona ocupan cerca de 400 cajones con parquímetro, por los que pagan 10 pesos por hora. En contraste, los estacionamientos privados cuentan con alrededor de 300 espacios y cobran 25 pesos por hora.

Esta diferencia de tarifas incentiva que los empleados dejen sus vehículos durante toda la jornada en los espacios más económicos, lo que dificulta que los consumidores encuentren dónde estacionarse y puede contribuir a que opten por visitar otros lugares.

Para modificar esta dinámica, el municipio plantea llegar a un convenio con Kigo, empresa que administra los parquímetros y algunas pensiones de la zona. La intención es que los negocios proporcionen estacionamiento a sus trabajadores y que una parte de los cajones públicos quede destinada exclusivamente a los clientes.

Como parte de las alternativas, ya se ofrecen tarifas mensuales de 500 pesos para trabajadores en algunas pensiones, en lugar de los mil 500 pesos habituales. Los visitantes, por su parte, pueden acceder a una hora gratuita, aunque estas medidas no han sido suficientes para resolver el problema.

El secretario general de San Pedro, Luis Susarrey, informó a El Horizonte que el proyecto podría estar listo en aproximadamente un mes.

“Lo que está pasando es que no hay estacionamiento accesible para los clientes. Lo que tenemos que hacer es un convenio con Kigo, que administra tanto los parquímetros como algunas pensiones, para que les den espacios a los trabajadores y probablemente destinar una cantidad de cajones exclusivos para clientes. Esa pudiera ser una solución”, indicó.

Buscan permitir cerveza y vino en las banquetas

El segundo frente de la estrategia consiste en revisar las restricciones para que los restaurantes puedan ofrecer alimentos y bebidas en mesas instaladas sobre las banquetas. De acuerdo con Susarrey, el municipio mantiene conversaciones con el estado para encontrar una alternativa que permita el consumo moderado de alcohol.

El funcionario mencionó como referencia otros corredores turísticos, entre ellos el Paseo Santa Lucía, y explicó que la propuesta permitiría acompañar los alimentos con una cerveza o una copa de vino.

“Otra cosa que no hemos podido hacer es que algunos restaurantes nos dicen que quisieran sacar mesas a la banqueta y vender alimentos y bebidas ahí, pero la ley estatal lo vuelve muy complicado. Estamos revisando alternativas para que puedan ofrecer una cerveza o una copa de vino junto con los alimentos, porque eso ayudaría a generar un atractivo adicional”, señaló.

El objetivo municipal es ampliar las opciones para los consumidores y ofrecer a los establecimientos una alternativa para atraer visitantes, aunque todavía no se concreta un acuerdo con las autoridades estatales.

Recorridos documentan baja afluencia de clientes

La situación del Centrito Valle quedó expuesta en recorridos realizados por El Horizonte los días 8, 16 y 20 de octubre. Las visitas documentaron que numerosos establecimientos permanecen sin consumidores incluso durante horarios considerados de mayor actividad.

Durante un recorrido efectuado el martes, entre las 18:00 y las 20:00 horas, se contabilizaron 46 negocios sobre la calle Río Mississippi, en el tramo comprendido entre la calzada Mauricio Fernández y Río Tamazunchale. El conteo incluyó taquerías, cafeterías y restaurantes, pero dejó fuera tiendas de conveniencia, bancos y oficinas.

De los establecimientos observados, 34 estaban vacíos o únicamente tenían empleados. En los otros 12 había un máximo de tres clientes por negocio.

Las cifras representan que aproximadamente el 74% de los establecimientos no tenía consumidores durante el recorrido, mientras que el 26% restante registraba una afluencia limitada. Estos resultados forman parte de los reportes que han documentado la actividad comercial en el sector.

Buscan liberar espacios para los visitantes

Susarrey sostuvo que la solución debe contemplar tanto las necesidades de los comercios como las de quienes trabajan en oficinas cercanas. Señaló que algunas calles podrían destinarse prioritariamente a los clientes, siempre que se resuelva dónde estacionarán sus vehículos los empleados.

“Si por mí fuera, pondría toda la zona de Orinoco y Mississippi sólo para clientes, pero también hay que resolver dónde estacionar a los trabajadores. Lo que debemos evitar es que los espacios sean utilizados por oficinas con decenas de empleados, porque terminan ocupando toda el área y los clientes ya no encuentran lugar. Los estacionamientos privados sí tienen disponibilidad, pero no cuestan $10 pesos la hora, sino $25”, afirmó.

El municipio busca así equilibrar la disponibilidad de cajones, el costo del estacionamiento y las necesidades de los establecimientos. La propuesta todavía debe concretarse para determinar cómo se distribuirán los espacios y qué negocios o trabajadores podrán acceder a las tarifas preferenciales.

Retomarán actividades de Vuelve al Centrito

Como parte de los esfuerzos para recuperar visitantes, el municipio también continuará con el programa cultural Vuelve al Centrito, que contempla presentaciones musicales y otras actividades en el corredor comercial.

Susarrey confirmó que el programa, iniciado el 25 de julio, fue suspendido temporalmente debido a las lluvias que obligaron a cancelar algunos eventos. Sin embargo, adelantó que se espera la presentación del cantante Nicho Hinojosa durante la próxima semana.

“Lo que pasa es que, cada vez que ha habido actividades, casualmente ha llovido y se han cancelado. Pero ahora creo que la próxima semana viene Nicho Hinojosa y habrá un evento muy padre”, dijo el funcionario.

Remodelación de Miguel Treviño vuelve al debate

La baja actividad comercial también reavivó las críticas a la remodelación impulsada durante la administración del exalcalde Miguel Treviño. Vecinos y comerciantes cuestionaron en su momento el cierre total de la zona y un diseño que, de acuerdo con sus señalamientos, afectó la movilidad del corredor.

Entre los cambios señalados está la eliminación de cajones de estacionamiento, espacios que ahora hacen falta para atender la demanda de visitantes. Susarrey reconoció que la disponibilidad de lugares es uno de los aspectos que deben atenderse para recuperar la actividad comercial.

La política de estacionamiento, las conversaciones sobre el consumo moderado de alcohol y el regreso de las actividades culturales forman parte de las acciones que San Pedro busca implementar para atraer nuevamente clientes al Centrito Valle. El avance del plan dependerá de la definición de los acuerdos con Kigo y las autoridades estatales.