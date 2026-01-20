Alista renuncia arzobispo de Monterrey por cumplir 75 años

Cabrera López detalló que enviará la carta formal al Papa León XIV, quedando a la espera sobre el tiempo y forma en que se realizará la transición.

En cumplimiento con lo estipulado por el Derecho Canónico, el arzobispo de Monterrey, Mons. Rogelio Cabrera López, confirmó que presentará su renuncia al gobierno pastoral de la arquidiócesis en los próximos días, al alcanzar el límite de edad establecido por la Iglesia Católica.

El prelado, nacido el 24 de enero de 1951 en Guanajuato, cumplirá 75 años el próximo sábado, fecha que marca el inicio del proceso administrativo para su relevo.

¿Qué establece el Derecho Canónico sobre la renuncia?

Según el canon 401, párrafo 1, los obispos diocesanos deben poner su cargo a disposición del Sumo Pontífice al llegar a esta etapa de vida.

Mensaje del arzobispo a la comunidad

A través de un mensaje dirigido a la comunidad, Cabrera López detalló que enviará la carta formal al Papa León XIV, quedando a la espera de sus instrucciones sobre el tiempo y la forma en que se realizará la transición.

“El próximo sábado 24 de enero cumpliré la edad canónica para la renuncia. Esperaré a la decisión del papa León XIV; mientras tanto, estaré como responsable de esta Arquidiócesis con responsabilidad y en obediencia”, expresó el arzobispo en un video.

¿La renuncia implica una salida inmediata?

La presentación de la renuncia no implica una salida inmediata. El Pontífice puede aceptarla de forma inmediata o solicitar que el arzobispo permanezca de manera interina hasta el nombramiento de un sucesor.

Trayectoria al frente de la Arquidiócesis de Monterrey

Rogelio Cabrera López asumió el liderazgo de la Arquidiócesis de Monterrey el 5 de diciembre de 2012, tras ser nombrado por el papa Benedicto XVI.

Su llegada fue acompañada por una misa multitudinaria en la Arena Monterrey, desde donde inició su periodo al frente de la arquidiócesis.

Durante su gestión, la arquidiócesis enfrentó procesos de modernización y diálogo social, manteniendo vínculos con los fieles y con instituciones civiles.