Alista Nuevo León envío de ayuda humanitaria a Pachuca

El mandatario, en compañía de demás funcionarios, realizaron la cadena de carga de despensas, destacando que a la fecha se han mandado 90 toneladas en apoyos

El Gobernador del estado, Samuel García, encabezó la cadena de ayuda humanitaria realizada este viernes, con la carga y envío de víveres a Pachuca, Hidalgo, a través del helicóptero Black Hawk.

El mandatario, en compañía de demás funcionarios, realizaron la cadena de carga de despensas, destacando que a la fecha se han mandado 90 toneladas en apoyos como ropa, medicinas, agua, comida enlatada, pañales y alimento para mascotas a habitantes de Tamaulipas, Veracruz, San Luis Potosí e Hidalgo.

“Hoy mandamos de nueva cuenta de Hulk a Pachuca Hidalgo, y desde ahí vamos a dejar un rato para que se desplace a estos municipios del norte de Hidalgo, que, ante la falta de carreteras, pues es urgente que les llegue víveres, alimento, agua de comida”

Así mismo García Sepúlveda, anunció que este sábado el de Nuevo León alista apoyo internacional en beneficio de damnificados en los países como Cuba, Jamaica y Haití que sufrieron el devaste del Huracán Melissa.

“Vamos a enviar el día de mañana apoyo a estos países ya estamos en comunicación con los embajadores de Cuba de Jamaica Haití para que mañana toneladas de apoyo de nuevo León salgan en un vuelo de aerobús que va a La Habana. El vuelo sale 3:30 entonces todo lo que podamos recolectar de hoy a la una de la tarde se va a enviar para apoyar a los afectados”

Se continúa invitando a la ciudadanía a acudir a los centros de acopio de Centros Comunitarios de Nuevo León, Torre Administrativa, Palacio, Pabellón Ciudadano y DIF estatal que siguen recolectando apoyo.