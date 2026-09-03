Alista NL reunión con Pemex por reportes de malos olores

La Secretaría de Medio Ambiente reiteró que mantendrá la vigilancia y el seguimiento permanente a las mesas de trabajo hasta alcanzar una solución definitiva

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Medio Ambiente, informó que tendrán una reunión con Petróleos Mexicanos (Pemex) para abordar y dar seguimiento a los reportes de malos olores registrados en los últimos días en diversos puntos de la zona metropolitana de Monterrey.

El titular de la dependencia, Raúl Lozano, explicó que, tras recibir las denuncias ciudadanas, la secretaría inició indagatorias e integró un expediente técnico para identificar el origen del problema y presentar elementos concretos a las autoridades correspondientes.

“Hemos logrado establecer un canal de diálogo directo con Pemex y tendremos una reunión para revisar la información técnica que hemos recabado, conocer las acciones que se estarán realizando y poder dar seguimiento puntual a este tema”, señaló el secretario sin dar la fecha exacta de la reunión.

El funcionario precisó que la Refinería de Cadereyta es una instalación de jurisdicción federal.

“También es importante recordarles que la refinería de Cadereyta es una instalación de competencia federal, por lo que su atención requiere de plena participación y coordinación con todas las autoridades federales”, expresó el funcionario estatal.

Durante el encuentro programado entre el gobierno estatal y Pemex, se revisarán los datos técnicos recabados por la entidad y se darán a conocer las acciones operativas que ejecutará la empresa para mitigar las emisiones.

“Para nosotros, lo más importante es que todas las autoridades trabajemos de manera coordinada y con el único objetivo de encontrar el origen de estos olores y poder así contribuir a que se dejen de afectar a las familias de Nuevo León”, enfatizó. “Desde que recibimos estos primeros reportes, en la Secretaría de Medio Ambiente hemos estado trabajando en la investigación y atención de los mismos, recabando información y el análisis técnico para poder aportar elementos que nos permitan encontrar una solución”.

La Secretaría de Medio Ambiente reiteró que mantendrá la vigilancia y el seguimiento permanente a las mesas de trabajo hasta alcanzar una solución definitiva para la población de la zona metropolitana.

“Este sin duda es un paso importante, pero vamos a seguir trabajando hasta poder encontrar la solución definitiva”, concluyó.

La molestia e incertidumbre ciudadana por intensos fétidos olores movilizaron a las autoridades ambientales de Nuevo León, que mantienen bajo inspección zonas industriales y municipios clave del área metropolitana.

Al respecto, El Horizonte publicó el 26 de agosto que, según evidencias y modelos técnicos de la Secretaría de Medio Ambiente, el origen de las emanaciones está ligado a procesos de refinación de hidrocarburos en instalaciones de jurisdicción federal.