Alista Monterrey llegada de frente frío y lluvias

Protección Civil pidió abrigarse y manejar con precaución ante el descenso térmico del fin de semana, cuando se esperan precipitaciones de hasta 50 milímetros

Ante el pronóstico del ingreso del Frente Frío Número 2 a la zona metropolitana, autoridades de Protección Civil de Monterrey hicieron un llamado a la ciudadanía a tomar precauciones, desempolvar los suéteres y alistarse para un fin de semana con un marcado descenso de temperatura que traerá mínimas de hasta 11 °C y lluvias generalizadas.

De acuerdo con el Centro de Monitoreo Meteorológico municipal, este sistema frontal, impulsado por una combinación de masas de aire continental-polar y marítimo-polar.

“Se pronostica el ingreso del Frente Frío No. 2 a nuestra región para este viernes 16 de octubre cerca del mediodía”, informó la corporación municipal.

Las autoridades informaron que lo más intenso del descenso térmico se registrará durante el fin de semana y el inicio de la siguiente semana, estimando que las madrugadas del sábado 17, domingo 18 y lunes 19 de octubre registren temperaturas mínimas de entre 11 °C y 14 °C.

Además del ambiente fresco a frío, el panorama meteorológico contempla un incremento en la probabilidad de precipitaciones a partir de la tarde del jueves 15 y hasta el sábado 17, siendo el viernes 16 el día con la mayor cobertura de lluvias generalizadas de intensidad ligera a moderada, con acumulados previstos de entre 25 y 50 milímetros.

Para evitar percances, afecciones en la salud y contratiempos viales, Protección Civil de Monterrey emitió diversas medidas preventivas, instando a la población a abrigarse adecuadamente con suéteres, chamarras y cobijas, especialmente durante las madrugadas, así como a extremar precauciones al conducir de jueves a sábado por la presencia de pavimento resbaladizo y baja visibilidad.

Recomendaron salir de casa preparados con paraguas e impermeables. Finalmente, las corporaciones de auxilio señalaron que mantendrán una vigilancia permanente de las condiciones meteorológicas e invitaron a los regiomontanos a mantenerse informados a través de los canales oficiales.