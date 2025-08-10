Alista Monterrey dos cierres viales por carreras

Como siempre cuando hay eventos de esta naturaleza, se pide a los automovilistas que reduzcan la velocidad y atiendan las indicaciones del personal de tránsito

Debido a que Monterrey tendrá dos eventos atléticos durante este domingo, la Dirección de Vialidad y Tránsito de Monterrey anunció la implementación de dos operativos en diferentes zonas para salvaguardar a los corredores.

La primera carrera será para celebrar los 28 años de la Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital de Cardiología número 34 del IMSS, provocará el cierre de un tramo de la avenida Lincoln.

Esta consiste en pruebas de 2.5 y 5 kilómetros desde las 07:00 horas sobre dicha vialidad, por lo que se recomienda utilizar la avenida Ruiz Cortines para evitar la zona.

Por otro lado, la carrera "Corre sin Tabúes Monterrey", que también comenzará a las 07:00 horas tendrá como sede un circuito en los alrededores de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Esta competencia arrancará sobre la calle Pedro de Alba, justo frente a la Facultad de Ingeniería Civil y tomará ambos sentidos de la avenida Manuel L. Barragán hacia el sur, posteriormente dará vuelta a la izquierda por Luis G. Sada y nuevamente se incorpora a Barragán.

Como siempre cuando hay eventos de esta naturaleza, se pide a los automovilistas que reduzcan la velocidad y atiendan las indicaciones del personal de tránsito, esto con el fin de agilizar la vialidad y prevenir algún accidente.