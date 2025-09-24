Alista Gobierno de Nuevo León homenaje a Mauricio Fernández

El gobernador Samuel García dio a conocer que se declarará como patrimonio cultural del estado de Nuevo León al museo La Milarca

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Al lamentar el fallecimiento de Mauricio Fernández, el gobernador Samuel García informó que el Estado alista un homenaje para el histórico alcalde de San Pedro y que declarará como patrimonio cultural de Nuevo León al museo La Milarca.

Así mismo, a través de sus redes sociales, el mandatario envió sus condolencias a la familia.

“Un grande de Nuevo León, un amigo, trabajamos mucho estos últimos años”, recordó, “quiero pedir una pronta resignación a la familia y mandarles un fuerte abrazo.

“Estábamos ya con los hijos preparando un homenaje para declarar patrimonio cultural del estado a La Milarca, decirles que vamos a darle para adelante”, declaró.

En ese sentido, García Sepúlveda refrendó el compromiso de su administración para las obras pactadas entre el municipio y el Estado, como la Interconexión entre Monterrey y San Pedro.

“En su legado, vamos a seguir trabajando en sus proyectos, de hecho, este viernes teníamos ya el arranque de la interconexión, cuente, ingeniero, que la vamos a hacer”, dijo.