¿Aliens? 'El Bronco' capta bolas de fuego sobrevolando su rancho

El exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, más conocido como "El Bronco", compartió en su cuenta de Facebook el video de varias luces volando cerca de su rancho.

Este metraje fue obtenido por cámaras de seguridad cerca del ejido Icamole, en el municipio de García, donde el también excandidato presidencial vive desde hace años.

“¿Raza, me mandaron este video, qué se hace en estos casos? ¿Alguien que sepa de estos asuntos? Que anda muy cerca del rancho en Icamole. ¿Será prudente invitarle unas caguamas? Espero sus consejos”, escribió.

En los videos grabados pasadas las 03:00 horas, se observan los que parecen ser bolas de fuego volando cerca de la montaña, incluso una entra de lleno a la vegetación, mientras que otras aterrizan.

Seguidores del "Bronco" asociaron este fenómeno a brujas, pues afirmaron que estos seres suelen manifestarse de esta forma, mientras que otros directamente dijeron que se trata de aliens.

Y como nunca faltan los escépticos, estos mencionaron que, efectivamente, son bolas de fuego, pero nada sobrenatural, sino la combustión espontánea de gases producidos por descomposición de materia orgánica en ambientes húmedos con poco oxígeno.