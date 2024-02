Alhinna no se presenta al Congreso, pero sí envía reformas

Luego de pedir su reincorporación como diputada, la priísta Alhinna Vargas no se presentó al Congreso del Estado, sin embargo, sí envió siete iniciativas de reforma a diferentes leyes las cuales se leyeron durante la sesión.

Fue el jueves 1 de febrero que la diputada Secretaría del Poder Legislativo, Gabriela Govea, leyó un escrito con firma y nombre de Alhinna Vargas en donde ella solicitaba su reincorporación como diputada, luego de que su renuncia nunca se materializó.

Y aunque se esperaba que la priista acudiera de forma presencial al Congreso este martes 6 de febrero, tanto para la Comisión Segunda de Hacienda, en la cual es Vocal, como para la sesión ordinaria, pero no fue así.

Sin embargo, en el Pleno se leyeron siete iniciativas presentadas a su nombre con reformas a diversos artículos a las leyes de Hacienda, la Ley para la Protección de Derechos de las Perdonas con Discapacidad, la Ley Ambiental, Ley de Asentamiento Humano, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, Ley de Cambio Climático, Ley de Fomento a la Inversión y el Empleo y por último a la Ley de la Comisión de Derechos Humanos.

Ante esto, los diputados de Movimiento Ciudadano (MC) se pronunciaron en contra y en el pleno exigieron que se le tomara protesta a la diputada suplente de Alhinna, Rosaura Guerra, ya que el Tribunal Estatal Electoral (TEE) así lo ordenó la semana pasada.

“El PRI y el PAN no dejan llegar a que las personas tengan representación aquí (en el Congreso), no obstante de que nosotros hemos transitado en el marco legal, el PRI y el PAN estan haciendo este fraude a la ley.

“No solo violentan los derechos de nuestra compañera Rosaura Guerra, tambienestan violentando los derechos politico - electorales de la propia diputada Alhinna Vargas quien de manera física no está ejerciendo en el Congreso y quienes sabemos poquito de leyes, sabemos que pueden meter mil escritos y quien sabe quién los meta, pero mientras no ejerza una persona aquí como diputada en el Congreso, no se convalida el hecho de que se pueda reincorporar, lo que está pasando es un fraude a la ley, es patear el bote, es darle la espalda a la gente de Nuevo León que necesita representación en esos distritos”, dijo el coordinador de la bancada de MC, Eduardo Gaona.

Sin embargo, ante los reclamos de MC y debido a que aún no se ve el tema de la licencia de Waldo Fernández en la Comisión de Gobernación, la toma de protesta de Rosaura Guerra y José Pérez Bernal, no se llevaron a cabo en esta sesión.

Ante esta negativa, la diputada Sandra Pámanes de MC aseguró que la bancada naranja no estará tomando asistencia en las sesiones como signo de protesta para que no haya quorum, hasta que no se resuelva el tema de los diputados suplentes.

“Vamos a seguir haciendo la presión desde nuestra posición como lo hemos venido haciendo, así en aquel momento en el que podamos llegar a un entendimiento y con esta medida de no asistir o no tomar la lista de asistencia hasta en cuanto no se tome la protesta de ley a nuestros dos compañeros que deben de integrarse a la bancada de Movimiento Ciudadano”, dijo la diputada emecista.

