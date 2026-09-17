Alertaron por hundimiento y camión de basura cae en socavón

Vecinos de la colonia Nuevo San Sebastián comentan que el hundimiento ya había sido reportado; el problema se agravó cuando un camión de basura cayó en el punto

Un socavón de más de dos metros de profundidad mantiene en riesgo a automovilistas, peatones y estudiantes en la calle José Benítez, en la colonia Nuevo San Sebastián, en Guadalupe.

El hundimiento se agravó durante el martes, luego de que un camión recolector de basura cayera en el punto, lo que alertó a los vecinos debido a que se encuentra justo a un costado de la escuela Félix González.

Tras el reporte de los vecinos, personal del municipio y personal de Agua y Drenaje acudieron al lugar y se hicieron cargo de la situación, acordonando el área con malla preventiva y cinta de precaución. Sin embargo, el socavón fue cubierto de manera provisional por los vecinos con una tarima de madera y una llanta, como medida para evitar que salgan los malos olores y otro vehículo o alguna persona termine cayendo.

María Lourdes, vecina del sector, relató que desde junio comenzó a reportar el hundimiento de la calle y que incluso anteriormente ya se había formado un socavón más pequeño, el cual tuvo que ser cubierto con material aportado por los propios vecinos.

De acuerdo con los reportes que hizo anteriormente, Agua y Drenaje le habría informado que el problema presuntamente estaría relacionado con una tubería rota, aunque hasta el momento no se ha realizado una reparación definitiva.

“Desde junio llevo hablándole a municipio y fue hasta apenas ayer que pasó esto que se presentaron”, señaló Lourdes.

Los residentes hicieron un llamado a las autoridades para que se revise no solamente el punto donde se abrió el socavón, sino toda la calle, con el objetivo de detectar otros hundimientos o daños que pudieran representar un riesgo para la comunidad.

“Uno no sabe si después se va a caer un niño”, advirtió la vecina, al insistir en la necesidad de una reparación definitiva y segura.