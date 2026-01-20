Alertan sobre páginas falsas que ofrecen descuentos en refrendo

Al interactuar con perfiles y links falsos, los usuarios reciben mensajes con instrucciones que conducen a un sitio web apócrifo, donde se concreta la estafa.

El Instituto de Control Vehicular (ICV) emitió una alerta a la ciudadanía de Nuevo León ante páginas web y redes sociales falsas que suplantan su identidad para cometer fraudes.

Cómo operan las estafas

Las publicaciones fraudulentas, detectadas en Facebook, ofrecen un supuesto descuento en el refrendo vehicular. Al dar clic, los usuarios reciben mensajes con instrucciones que conducen a un sitio web apócrifo, donde se concreta la estafa.

Recomendaciones del ICV

El Instituto exhortó a la población a no poner en riesgo dinero ni información personal o bancaria. Se recomienda realizar trámites y pagos únicamente en sitios oficiales, identificables por la terminación .gob.mx en la dirección electrónica.

Además, el ICV señaló que otra forma de confirmar la página oficial es verificar que incluya el apartado de Términos y Condiciones en el lado izquierdo y la casilla de verificación “No soy un robot”, ausentes en portales falsos.

Acciones contra las páginas apócrifas

Las publicaciones y sitios fraudulentos ya fueron reportados y denunciados ante autoridades competentes como parte de las acciones para combatir estos fraudes.

Medios oficiales de contacto

El ICV recordó que los únicos canales autorizados para contacto, orientación y realización de trámites son: