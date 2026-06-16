Alertan sobre incendio dentro de centro comercial en San Pedro

La espesa columna de humo se elevaba mientras que las personas desalojaban con gran rapidez el Metropolitan Center con apoyo de las autoridades

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Un incendio se registró durante la tarde de este lunes en la zona de restaurantes del centro comercial Metropolitan Center, lo que provocó el desalojo de decenas de personas en el municipio de San Pedro.

De acuerdo con personal de Protección Civil Municipal, este siniestro ocurrió alrededor de las 15:30 horas sobre el edificio ubicado sobre la avenida Lázaro Cárdenas y Casolar, en Villa de San Agustín.

Esto ocurrió en la cocina de un establecimiento ubicado en la parte superior del edificio, lo que provocó daños en dos restaurantes más.

"Acudió unidad de Protección Civil de Nuevo León al reporte de un incendio en un restaurant. Al arribo de la unidad se confirma incendio en un restaurante en el área de parrilla el cual causó daños en 2 restaurantes", informó la corporación estatal.

Imágenes compartidas muestran cómo la columna de humo se elevaba, mientras que las personas que se encontraban dentro del inmueble comenzaron a desalojar el sitio.

Gilberto Almaguer, director de Protección Civil de San Pedro, mencionó que un total de cinco personas fueron atendidas por parte de personal de Cruz Roja, ya que presentaban ataques de histeria.

No se reportaron personas lesionadas.

- Con información de Danea Lazaro -