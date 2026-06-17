Alertan presión sobre El Cuchillo pese a lluvias en NL

Especialistas advierten que los compromisos con Tamaulipas y Estados Unidos mantienen vulnerable a la principal presa que abastece a Monterrey

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Si bien las presas de Nuevo León se mantienen en niveles óptimos gracias a las sorpresivas lluvias registradas durante 2026, especialistas y legisladores advirtieron que la situación de la presa El Cuchillo sigue siendo vulnerable para el resto del año debido a los compromisos de suministro que enfrenta la entidad.

Este embalse es la principal fuente de abastecimiento de agua para la zona metropolitana de Monterrey, pero también representa el mecanismo mediante el cual se cumplen los acuerdos de entrega de agua a Tamaulipas y los compromisos internacionales con Estados Unidos.

Ante este panorama, diputados federales y locales llamaron a no caer en excesos de confianza, mantener el ahorro del recurso, fortalecer la infraestructura hídrica e incluso revisar los acuerdos vigentes para adecuarlos a las condiciones actuales.

De los 1,123 millones de metros cúbicos (Mm³) de capacidad total, El Cuchillo almacenaba hasta este martes 682.8 Mm³, equivalentes al 60% de su capacidad.

De acuerdo con el reporte diario de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), actualmente se extraen 8.7 metros cúbicos por segundo (m³/s) de este embalse, cifra que representa más de la mitad de los 16 m³/s que consume la zona metropolitana de Monterrey.

Trasvase a Tamaulipas podría representar 299 millones de metros cúbicos

A la presión por el abastecimiento local se suma el cumplimiento del convenio firmado en 1996 entre Nuevo León y Tamaulipas.

El acuerdo establece que, si al 31 de octubre la presa El Cuchillo supera los 516 Mm³ y la presa Marte R. Gómez se encuentra por debajo de los 700 Mm³, deberá realizarse un trasvase para elevar el nivel del embalse tamaulipeco.

Actualmente, El Cuchillo registra 682.8 Mm³, mientras que la presa Marte R. Gómez almacena 470.7 Mm³. Bajo estas condiciones, de solicitarse el trasvase, Nuevo León tendría que enviar aproximadamente 299 millones de metros cúbicos de agua.

Este volumen equivale a cerca de cinco meses y medio del consumo de la zona metropolitana de Monterrey y supera incluso la capacidad total de almacenamiento de la futura presa León, estimada en 221 millones de metros cúbicos.

Persisten compromisos de entrega de agua a Estados Unidos

Otro factor que mantiene bajo presión a El Cuchillo es el cumplimiento de los acuerdos internacionales de entrega de agua a Estados Unidos.

Aunque originalmente este embalse no formaba parte de dicho esquema, en noviembre de 2024 se firmó el Acta 331, mediante la cual se incorporaron las aguas del río San Juan, donde se ubica la presa.

Entre enero y abril de 2025 se extrajeron 260 Mm³ de El Cuchillo para este propósito, mientras que en diciembre del mismo año se sumaron otros 150 Mm³, acumulando un total de 410 millones de metros cúbicos.

Estas entregas formaron parte de los compromisos asumidos por México para cubrir adeudos del quinquenio 2020-2025, luego de que el entonces presidente estadounidense Donald Trump advirtiera sobre posibles medidas comerciales en caso de incumplimiento.

Posteriormente, el 3 de febrero de este año, ambos países acordaron nuevas entregas para el periodo 2026-2030 por un volumen anual de 432 Mm³, aunque todavía no se ha definido el calendario para cumplir con dichas aportaciones.

Lluvias mejoran panorama, pero prevén reducción por la canícula

Las lluvias registradas durante los primeros meses de 2026 han permitido una recuperación importante de los niveles de almacenamiento en el estado.

De acuerdo con datos publicados por Info 7, las precipitaciones acumuladas superan en casi 10% el promedio histórico y son 44% mayores que las registradas al 15 de junio de 2025.

Actualmente, las tres principales presas de Nuevo León mantienen un almacenamiento promedio del 70%. Mientras Cerro Prieto y La Boca superan el 90% de llenado, El Cuchillo permanece en 60 por ciento.

Sin embargo, autoridades meteorológicas anticipan una disminución de las lluvias durante los próximos meses debido al inicio y fortalecimiento de la canícula.

Diputados llaman a mantener medidas de ahorro y prevención

La diputada federal del PAN, Annia Gómez, consideró necesario revisar los acuerdos relacionados con la entrega de agua a Tamaulipas y Estados Unidos, además de fortalecer la coordinación entre los distintos niveles de gobierno.

"El Gobierno federal ya debería ponerse serio en ese tema. Se tendrían que hacer cambios en esos acuerdos que existen desde hace muchos años, pero también debe haber coordinación con el Estado y una exigencia para que se invierta en infraestructura para cuidar el agua", expresó.

Por su parte, el diputado local de Movimiento Ciudadano, José Luis Garza, llamó a la ciudadanía a mantener hábitos responsables de consumo.

"Debemos seguir siendo responsables en el cuidado del agua, evitar desperdiciarla y procurar un consumo más eficiente. Siempre es importante prevenir de cara al futuro", señaló.

En tanto, la legisladora priista Lorena de la Garza consideró fundamental que las autoridades presenten un plan de acción para enfrentar los meses de canícula y una eventual disminución de precipitaciones.

"Se debe informar a la población cómo será este plan durante los meses de canícula. Es necesario realizar un planteamiento claro para evitar que una eventual crisis de desabasto se maneje de forma deficiente", afirmó.

Aunque las lluvias han brindado un respiro a Nuevo León durante la primera mitad de 2026, especialistas y legisladores coinciden en que el reto hídrico continúa y que el estado debe prepararse para cumplir sus compromisos sin comprometer el abastecimiento de agua para la población.