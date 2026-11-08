Alertan por trasvase de la presa El Cuchillo hacia Tamaulipas

Protección Civil de Nuevo León pidió extremar precauciones por el trasvase de agua de El Cuchillo a la presa Marte R. Gómez

Protección Civil de Nuevo León emitió un aviso preventivo ante el inicio del trasvase de agua de la presa El Cuchillo, ubicada en Nuevo León, hacia la presa Marte R. Gómez, en Tamaulipas, programado para este sábado 7 de noviembre a partir de las 12:00 horas.

La dependencia pidió a los habitantes de las localidades cercanas a ambas márgenes del río San Juan mantenerse alejados del cauce y evitar actividades recreativas en la zona, debido a los riesgos asociados con el incremento del flujo de agua.

Recomendaciones ante el trasvase de agua

Como parte del aviso preventivo, las autoridades recomendaron a la población:

Evitar acercarse a las orillas del río San Juan.

No ingresar al cauce ni realizar actividades recreativas en él.

Mantener a niñas, niños y mascotas alejados de las zonas cercanas al río.

Atender las indicaciones emitidas por las autoridades de Protección Civil.

Trasvase se realiza conforme a acuerdos entre autoridades

Protección Civil indicó que la operación se lleva a cabo conforme a los acuerdos establecidos entre los gobiernos de Nuevo León y Tamaulipas, así como con el Gobierno Federal.

La decisión toma en consideración los niveles de almacenamiento de ambas presas. Ante el inicio de la transferencia de agua, las autoridades reiteraron el llamado a evitar riesgos y seguir las medidas de prevención en las comunidades cercanas al río San Juan.