Alertan por rendimientos que esconden posibles megafraudes

Especialistas llaman a desconfiar de ganancias extraordinarias y verificar a las Sofomes ante el aumento de denuncias por fraude en Nuevo León

Ante la ola de “megafraudes” registrada en Nuevo León durante los últimos dos años, especialistas exhortaron a los ciudadanos a no dejarse deslumbrar por ofertas de rendimientos fuera de toda lógica financiera, pues cuando una Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (Sofom) promete beneficios extraordinarios, podría tratarse de un posible fraude.

Actualmente, la tasa de interés de referencia del Banco de México se ubica en 6.50%; sin embargo, existen Sofomes que ofrecen rendimientos de hasta 20%, una diferencia que, de acuerdo con expertos, representa un espejismo para los inversionistas.

La advertencia cobra relevancia ante el incremento de las denuncias por fraude presentadas ante la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL), así como de las quejas recibidas por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

De enero a junio de este año, la Fiscalía contabilizó 2,005 denuncias por fraude, cifra 30% superior a las 1,537 registradas durante el mismo periodo del año pasado.

Por su parte, entre enero y abril de este año, la Condusef en Nuevo León recibió 371 quejas relacionadas con posibles fraudes cometidos por Sofomes, frente a las 322 registradas en el mismo cuatrimestre de 2025. Esto representa un incremento de 15%.

Rendimientos extraordinarios deben encender las alertas

El director del Centro de Investigaciones Económicas (CIE) de la UANL, Édgar Luna, llamó a la población a extremar precauciones y verificar la situación legal de las empresas antes de entregarles su dinero, incluso cuando quienes promueven estos esquemas proyecten una imagen profesional.

El especialista recomendó desconfiar de las compañías que ofrecen rendimientos muy por encima de los que otorgan las instituciones bancarias, pues difícilmente una empresa puede garantizar ganancias extraordinarias sin representar un riesgo elevado.

Luna también aconsejó verificar que las empresas estén debidamente registradas en el Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros (SIPRES) y revisar si existen quejas en su contra ante la Condusef.

Además, recomendó considerar que los canales financieros tradicionales cuentan con una mayor regulación, por lo que la posibilidad de sufrir un fraude es menor que mediante esquemas alternativos.

Nuevo León, atractivo para los defraudadores

El especialista explicó que la fortaleza económica de Nuevo León también puede convertir al estado en un objetivo atractivo para quienes cometen fraudes, debido a la capacidad de ahorro y los ingresos de buena parte de su población.

De acuerdo con Luna, la actividad económica de la entidad permite que muchas personas tengan ingresos estables, capacidad de ahorro y prestaciones laborales, como aguinaldo y reparto de utilidades, que generan recursos adicionales.

Esta situación puede resultar atractiva para los delincuentes que buscan captar recursos mediante esquemas de inversión fraudulentos.

El riesgo adquiere mayor dimensión debido a los antecedentes recientes en la entidad. En los últimos tres años, se han registrado 10 megafraudes que han afectado a más de 1,600 personas, con un monto global estimado de hasta $12,500 millones de pesos.

Recuperar el dinero puede ser complicado

El director del CIE de la UANL advirtió que el panorama para las víctimas que buscan recuperar su dinero tampoco resulta alentador, debido principalmente a la lentitud de los procesos judiciales.

Señaló que se requiere una mayor capacidad de los ministerios públicos para atender este tipo de casos y evitar que las denuncias permanezcan estancadas durante largos periodos.

De acuerdo con el especialista, quienes cometen fraudes pueden aprovechar precisamente los tiempos prolongados de los procesos judiciales, pues saben que podría pasar mucho tiempo antes de ser vinculados a proceso.

Info 7 publicó que el sello característico de los grandes fraudes inmobiliarios y de inversión cometidos en Nuevo León es que, aunque en la mayoría de los casos los presuntos responsables han sido detenidos por la Fiscalía estatal, los afectados aún no han recibido la reparación del daño.

Por ello, especialistas insistieron en que antes de invertir es indispensable investigar a la empresa, comprobar su registro ante el SIPRES, revisar sus antecedentes ante la Condusef y desconfiar de cualquier promesa de rendimientos extraordinarios.