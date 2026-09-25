Alertan por presunta arma en preparatoria de Linares

Estudiantes y peatones tomaron fotografías del objeto tirado cerca de una parada de camiones para solicitar apoyo urgente.

Un reporte ciudadano encendió las alarmas en el municipio de Linares, luego de que se denunciara de forma anónima la presencia de una supuesta arma de fuego en la Preparatoria Número 4 de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

De acuerdo con los testimonios de quienes hicieron el reporte, el objeto sospechoso se localizó en la zona de los pasillos del plantel que colindan con la calle Juárez.

Testigos detallaron que el artefacto, que a simple vista parece real, llevando varios días tirada en el mismo lugar sin que nadie lo haya retirado.

La situación llamó la atención de los peatones y estudiantes debido a que el punto del hallazgo se encuentra justo frente a una concurrida parada de transporte colectivo.

Ante la incertidumbre y el temor de que represente un peligro, las personas que denunciaron el hecho tomaron fotografías como evidencia y solicitaron el apoyo urgente de las autoridades competentes para que acudan al sitio, aseguren el objeto y confirmen si se trata de un arma real o de una réplica.