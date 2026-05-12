Alertan por presencia de serpientes en área metropolitana

Especialistas explican cuáles son las especies más comunes en Nuevo León y qué hacer ante un avistamiento o mordedura debido a la temporada que se avecina.

Nuevo León registra un incremento en los avistamientos de serpientes dentro de viviendas y espacios públicos del área metropolitana, una situación que, de acuerdo con especialistas, es propia de la temporada de calor.

El biólogo y especialista Roberto García explicó que este fenómeno ocurre de manera recurrente durante esta época del año, debido al aumento de la actividad de estos reptiles.

“Estamos en la temporada fuerte de actividad de serpientes y es principalmente por el calor, eso hace que las serpientes estén más activas, buscando comida, buscando reproducirse o también buscando algún refugio”.

Más de 67 especies de serpientes habitan en Nuevo León

De acuerdo con cifras oficiales, en la entidad se tiene registro de más de 67 especies de serpientes, por lo que no resulta extraño encontrarlas en zonas habitadas.

“En cuanto a no venenosas, por ejemplo, tenemos la culebra ratonera, es una culebra gris con manchas cafés y eso hace que se parezca bastante a la cascabel. La cascabel diamantado, que también es de las más comunes aquí en el área metropolitana, junto con tal vez algún alicante o las chirrioneras. Y otra que es venenosa, que puede ser muy común más que nada en la zona sur de Monterrey, son los coralillos”.

¿Qué hacer si aparece una serpiente?

Ante un encuentro con una serpiente, el especialista recomendó mantener la calma y no intentar manipularla.

“Para empezar, es mantener la calma, no alterarnos y alejarnos, o sea, evitar querer manipularla, evitar matarla también, inmediatamente llamar a las autoridades; en el caso aquí de Nuevo León llamamos a Protección Civil o a Parques y Vida Silvestre”.

Recomendaciones ante una mordedura de serpiente

En caso de una mordedura, García detalló las acciones inmediatas que deben realizarse.

“Idealmente nada más es lavar la mano con agua y jabón en la zona donde te mordió. En caso de que sea una serpiente venenosa, sea cascabel o sea coralillo, hay que estar tranquilos, retirar todas aquellas prendas o accesorios que nos puedan presionar, por ejemplo, anillos, pulseras, porque la mano se va a inflamar o la extremidad se va inflamar y después acudir inmediatamente al hospital”.

Serpientes ayudan al control de plagas

Finalmente, destacó que las serpientes cumplen un papel fundamental en el ecosistema, ya que ayudan al control de plagas como roedores, por lo que su preservación es clave para el equilibrio ambiental.