Alertan por poste dañado a punto de caer en Nuevo Repueblo

Por: Julieta Guevara

22 Enero 2026, 10:20

La situación genera preocupación entre vecinos y peatones, ya que se trata de una vialidad con constante circulación y hasta el momento no existe acordonamiento

Un poste de madera, presuntamente perteneciente a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), representa un riesgo para peatones y automovilistas al encontrarse severamente dañado y a punto de colapsar en la colonia Nuevo Repueblo, al sur de Monterrey.

¿Dónde se localiza el poste dañado?

El poste se localiza sobre la calle Ayutla, entre Hilario Martínez y Michoacán, donde se observa partido en dos, sostenido únicamente por una fracción de madera que no termina de romperse y por los cables que atraviesan la zona.

¿Qué provocó el daño al poste?

Presuntamente, un camión de carga pesada transitó por el área y, debido a la baja altura de los cables, estos fueron jalados, provocando el daño estructural. Además, un segundo poste de madera cercano también resultó afectado.

IMG_7831.jpeg

Preocupación por falta de señalización

La situación genera preocupación entre vecinos y transeúntes, ya que se trata de una vialidad con constante circulación y hasta el momento no existe acordonamiento ni señalización preventiva.

Llamado a autoridades y empresas responsables

El llamado es para la Comisión Federal de Electricidad, la empresa de internet y telefonía correspondiente, así como a Protección Civil de Monterrey, para atender el riesgo.

