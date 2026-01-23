Alertan por poste dañado a punto de caer en Nuevo Repueblo

La situación genera preocupación entre vecinos y peatones, ya que se trata de una vialidad con constante circulación y hasta el momento no existe acordonamiento

Un poste de madera, presuntamente perteneciente a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), representa un riesgo para peatones y automovilistas al encontrarse severamente dañado y a punto de colapsar en la colonia Nuevo Repueblo, al sur de Monterrey.

¿Dónde se localiza el poste dañado?

El poste se localiza sobre la calle Ayutla, entre Hilario Martínez y Michoacán, donde se observa partido en dos, sostenido únicamente por una fracción de madera que no termina de romperse y por los cables que atraviesan la zona.

¿Qué provocó el daño al poste?

Presuntamente, un camión de carga pesada transitó por el área y, debido a la baja altura de los cables, estos fueron jalados, provocando el daño estructural. Además, un segundo poste de madera cercano también resultó afectado.

Preocupación por falta de señalización

La situación genera preocupación entre vecinos y transeúntes, ya que se trata de una vialidad con constante circulación y hasta el momento no existe acordonamiento ni señalización preventiva.

Llamado a autoridades y empresas responsables

El llamado es para la Comisión Federal de Electricidad, la empresa de internet y telefonía correspondiente, así como a Protección Civil de Monterrey, para atender el riesgo.